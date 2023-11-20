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Трех иностранцев задержали по делу об отравлении наркотиками в Астрахани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трех иностранцев, предположительно, причастных к отравлению около 20 человек наркотиками в Астрахани, задержали в Ставропольском крае. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба МВД РФ.

Как отмечается, их доставили в Астрахань.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань», — сказано в сообщении.

Назначены экспертизы, в том числе генетическая. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Также устанавливаются соучастники и другие потребители наркотиков. Принимаются меры к полному изъятию наркотических веществ из незаконного оборота.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

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Ранее в этот день стало известно, что в Астрахани 24 человек были госпитализированы из-за отравления наркотиком метадоном. Предварительно, большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии. Позднее в региональном Минздраве уточнили, что госпитализированы 19 человек.

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