Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Минздрав уточнил число госпитализированных с отравлением метадоном в Астрахани

Минздрав Астраханской области: 19 человек госпитализированы с отравлением метадоном
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Астраханской области 20 ноября уточнил число госпитализированных с отравлением метадоном в Астрахани. Ведомство сообщило о 19 пострадавших.

«В период с 17 по 21 ноября в ГКБ № 3 имени С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На сегодняшний день в городской клинической больнице № 3 на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные 11 больных находятся в общей палате.

Как указано, лечение помогло большинству пациентов, двоих ранее выписали в удовлетворительном состоянии.

Отрава у дома: кто предлагает детям наркотики
Даже единичный прием запрещенного препарата может оказаться летальным для организма ребенка

Ранее в этот день сообщалось о госпитализации 24 человек из-за отравления метадоном в Астрахани. Предварительно уточнялось, что большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии.

На данный момент правоохранительные органы опрашивают пострадавших с целью выяснить, где и как они приобрели метадон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023