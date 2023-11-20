Минздрав уточнил число госпитализированных с отравлением метадоном в Астрахани

Минздрав Астраханской области 20 ноября уточнил число госпитализированных с отравлением метадоном в Астрахани. Ведомство сообщило о 19 пострадавших.

«В период с 17 по 21 ноября в ГКБ № 3 имени С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На сегодняшний день в городской клинической больнице № 3 на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные 11 больных находятся в общей палате.

Как указано, лечение помогло большинству пациентов, двоих ранее выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее в этот день сообщалось о госпитализации 24 человек из-за отравления метадоном в Астрахани. Предварительно уточнялось, что большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии.

На данный момент правоохранительные органы опрашивают пострадавших с целью выяснить, где и как они приобрели метадон.