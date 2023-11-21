Главврач больницы в Астрахани рассказал о состоянии отравившихся метадоном

Главный врач больницы в Астрахани Байрам-Ажи Юлушев рассказал о состоянии пациентов, отравившихся метадоном. По словам медика, пострадавшие изначально были доставлены в тяжелом состоянии.

«При поступлении все пациенты были в тяжелом состоянии, но помощь уже начала оказываться на этапе даже госпитализации к нам. <...> На следующий день состояние некоторых пациентов было уже ближе к удовлетворительному. 19 ноября мы уже выписали первого пациента, 20 ноября — второго», — объяснил Юлушев.

Главврач отметил, что в день отравления поступили 19 человек. На данный момент в больнице остаются 17 пациентов, из них двое в тяжелом состоянии, а остальных в удовлетворительном состоянии перевели в общие палаты. 21 ноября планируется выписать еще шестерых, добавил он.

По последним данным, четыре человека погибли в результате отравления наркотиками, число пострадавших увеличилось до 26 человек.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно причастных к инциденту.