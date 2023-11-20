Три человека погибли при массовом отравлении метадоном в Астрахани

Предварительно, три человека погибли в результате массового отравления наркотическим веществом в Астрахани. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил источник «Известий».

Погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина, уточнил собеседник.

Ранее в этот день стало известно, что в Астрахани 24 человек были госпитализированы из-за отравления метадоном. Предварительно, большинство пострадавших — молодые парни и девушки, употребившие наркотик из одной партии. Позднее в региональном Минздраве уточнили, что госпитализированы 19 человек.

Позднее в пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).