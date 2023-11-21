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Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице

Оперативники задержали трех подозреваемых в продаже наркотиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Астрахани 22 человека тяжело отравились наркотиками. 19 из них попали в реанимацию, еще трое скончались. Жертвами стали мужчина и две девушки (одну нашли в подъезде дома). По подозрению в продаже метадона задержали трех мигрантов, пытавшихся скрыться. Подробности случившегося выясняли «Известия».

Отравление метадоном

В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. В реанимацию местной больницы попали 19 человек, еще трое скончались. Жертвами стали 29-летний мужчина и две 19-летние девушки.

По данным источника «Известий», одну из девушек нашли мертвой в своей квартире (ее обнаружила мать), другую — в подъезде жилого дома. Погибшая училась в медицинском колледже.

Родственники погибшего мужчины рассказали, что он часто употреблял запрещенные вещества. Астраханец был дважды судим за мошенничество и кражу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Самому старшему пострадавшему 40 лет, он находится в тяжелом состоянии. Все они, скорее всего, употребили одно и то же наркотическое средство.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются опросить госпитализированных, способных к общению. Они выясняют, где и как астраханцы купили наркотики.

Предварительно установлено, что синтетические вещества распространялись в городе посредством закладок, а сам наркошоп работал в одном из популярных мессенджеров.

Состояние пострадавших

Как рассказал главный врач больницы Байрам-Ажи Юлушев, всех пациентов привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. До этого их пришлось откачивать в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.

«На следующий день состояние некоторых пациентов было уже ближе к удовлетворительному. 19 ноября мы уже выписали первого пациента, 20 ноября — второго», — рассказал врач.

По его словам, сейчас в больнице остаются 17 человек, некоторые по-прежнему в тяжелом состоянии. Остальным стало лучше, их уже перевели из реанимации в общие палаты. Шестерых собираются в ближайшее время выписать.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В минздраве Астраханской области добавили, что в тяжелом состоянии остаются шесть человек, еще 11 — в состоянии средней тяжести.

Задержаны трое иностранцев

По подозрению в торговле наркотиками, которыми, предположительно, отравились жители Астрахани, задержали трех иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана удалось обнаружить и задержать в Ставропольском крае. После этого их доставили в Астрахань для проведения следственных действий и экспертиз.

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«Сейчас устанавливаются остальные соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, расследование находится на контроле у прокурора Астраханской области Сергея Фороста.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Мигранты дали показания

Иностранцы, задержанные по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани, уже дали показания. В МВД России опубликовали кадры их допроса.

Фото: МВД РФ

Один из задержанных рассказал, что приехал в Россию, чтобы работать на стройке в Москве. Однако затем он решил заняться продажей наркотиков, чтобы поправить свое финансовое положение.

Другой мигрант описал, как именно помогал сбывать метадон. «Приехал с наркотиками, привезли коробку, на место положили, всё», — сказал задержанный.

Как следует из показанных на видео материалов следствия, подозреваемые уехали на Ставрополье после того, как стало известно о первых отравившихся в Астрахани (по данным источника «Известий», сначала такие сообщения появились в мессенджерах, где «работали» подозреваемые). Однако там их почти сразу задержали оперативники.

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На особом контроле

Смертельное отравление россиян наркотиками в Астрахани уже привлекло внимание председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Он потребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту случившегося.

Также глава СКР поручил руководителю астраханского управления Ибрагиму Могушкову проверить законность пребывания иностранцев на территории региона и доложить о ситуации.

В управлении СКР по Астраханской области сообщили, что по факту гибели трех человек проводятся проверки. Вещество, которым отравились люди, еще не установлено.

Опасность метадона и мефедрона

Отравление в Астрахани произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. Скорее всего, молодые люди хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку. Таким мнением 21 ноября с «Известиями» поделился председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Подобные истории время от времени случаются, говорит эксперт. К примеру, в феврале 2022 года наркотиками отравилась молодая семья из Ростова-на-Дону — супруги тоже покупали мефедрон, а «подобрали» метадон и умерли от «передоза».

«Скорее всего, в таких случаях продавцы сами не знают, что дают людям. Но вообще, надо сказать, что „закладки“ — это всегда лотерея, сложно сказать, что получит человек и выживет ли после этого», — сказал собеседник.

По его словам, внешне отличить мефедрон от метадона практически невозможно, при этом вещества действуют совершенно по-разному.

«Наркотическая концентрация в метадоне гораздо выше, чем в мефедроне. Поэтому, если принять такую же дозу, наступит передозировка и очень часто — смерть. Это огромный удар по организму, у человека просто останавливается сердце», — рассказал собеседник «Известий».

По словам главного врача наркологического центра «Клиника Маршака» Дмитрия Вашкина, главная опасность метадона заключается в проявлении тяжелых и опасных побочных эффектов — таких как снижение дыхания и замедление сердечного ритма.

«Вещество преобразуется в организме в мощный депрессант, который замедляет функцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Если люди приняли метадон в большом количестве, это может привести к тяжелому отравлению вплоть до состояния комы с развитием острой дыхательной недостаточности и отека головного мозга», — говорит врач.

Между тем мефедрон, который, вероятно, и пытались купить отравившиеся астраханцы, — самый распространенный наркотик среди молодежи, говорит Никита Лушников. От него сложно получить физическую передозировку, как при употреблении опиумных наркотиков (к которым, например, относится метадон). «Потому летальные исходы бывают не сразу, а уже в больнице — если у человека наступают последствия для здоровья», — говорит он.

Главная проблема в случае с мефедроном — в том, что молодые люди считают его «легким» наркотиком и не боятся последствий. Но на самом деле это не так: вещество быстро вызывает у человека зависимость и начинает разрушать организм. Организм человека быстро истощается, страдает психика и нервная система, начинаются панические атаки, нервные срывы, сильнейшая апатия.

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