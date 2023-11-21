Эксперт рассказал об опасности употребления мефедрона

Отравление в Астрахани произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. Скорее всего, молодые люди хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку. Таким мнением 21 ноября с «Известиями» поделился председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

«Скорее всего, в таких случаях продавцы сами не знают, что дают людям. Но вообще, надо сказать, что «закладки» — это всегда лотерея, сложно сказать, что получит человек и выживет ли после этого», — сказал он.

По его словам, внешне отличить мефедрон от метадона практически невозможно, при этом вещества действуют совершенно по-разному.

«Наркотическая концентрация в метадоне гораздо выше, чем в мефедроне. Поэтому, если принять такую же дозу, наступит передозировка и очень часто — смерть. Это огромный удар по организму, у человека просто останавливается сердце», — рассказал собеседник «Известий».

Главная проблема в случае с мефедроном в том, что молодые люди считают его «легким» наркотиком и не боятся последствий. Но на самом деле это не так: вещество быстро вызывает у человека зависимость и начинает разрушать организм, заявил Лушников.

«Мефедрон — очень опасный наркотик, потому что он полностью меняет мышление человека. И без него тот уже не может общаться в компании, с кем-то знакомиться. Потому что считает, что он не такой яркий и веселый, как ему кажется, как под веществом. И впадает в депрессию», — заявил председатель Национального антинаркотического союза.

При этом, добавляет Лушников, человек не считает себя наркоманом — он до последнего не признает факт привыкания и верит, что запрещенное вещество ему нужно просто для того, чтобы «немного взбодриться». В то же время со временем у него развивается ломка, которая сопровождается галлюцинациями и острыми психозами.

«Организм человека быстро истощается, страдают психика и нервная система, начинаются панические атаки, нервные срывы, сильнейшая апатия. У многих возникают депрессивные эпизоды с суицидальными наклонностями. Лечение таких состояний, как и наркотической зависимости в целом, — долгий и сложный процесс», — заключил эксперт.

По словам врача Дмитрия Вашкина, проблемы со здоровьем у наркозависимых людей в конечном итоге способны привести к смерти.

«Ежегодно тысячи людей умирают от передозировки наркотиками. Важно понимать, что такая зависимость всегда сопровождается высоким риском для жизни, а передозировка может произойти в любой момент», — подчеркнул он.

В Астрахани зафиксировано массовое отравление наркотическим веществом. Несколько человек погибли, десятки оказались в реанимации. Как рассказал главный врач астраханской больницы Байрам-Ажи Юлушев, все пациенты попали в медучреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Предположительно, препараты распространялись с помощью закладчиков, а сама торговля велась в одном из мессенджеров. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.