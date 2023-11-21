МВД показало допрос подозреваемых в отравлении метадоном в Астрахани

В отделении полиции допросили граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Кадры допроса опубликовало 21 ноября МВД России.

Один из задержанных рассказал, что приехал в Россию, чтобы работать на стройке, но затем решил заняться продажей наркотиков, чтобы заработать деньги.

Другой подозреваемый описал, как именно помогал сбывать метадон в Астрахани.

«Приехал с наркотиками, привезли коробку, на место положили, всё», — сказал он.

Ранее, 20 ноября, три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, еще 11 помещены в общие палаты.

По факту случившегося проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ 20 ноября сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.