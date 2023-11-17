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Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Опрос ВЦИОМ: более 78% россиян доверяют Путину
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,8% граждан РФ, а уровень одобрения его деятельности составляет 75,7%. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы 17 ноября на сайте центра.

В свою очередь, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,1% респондентов, а положительно оценивают его работу 53% участников опроса.

Уровень положительной оценки деятельности российского правительства составил 50,7%.

Первое место по уровню поддержки среди партий заняла «Единая Россия», она набрала 40,1%, за ней следом идут КПРФ — 10,1%, ЛДПР — 9,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,6% и «Новые люди» — 4,5%.

Опрос проводился с 6 по 12 ноября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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Ранее, 20 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин является политическим лидером, пользующимся популярностью в мире. Однако для главы государства главными остаются отношения внутри страны, а не за рубежом.

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