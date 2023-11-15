В силу голоса: чего Путин потребовал от избиркомов

Доверие россиян к избирательной системе в стране растет: с 60% в 2020 году до 69% в 2022-м, заявил Владимир Путин на встрече с членами ЦИК РФ и руководителями региональных избиркомов. В том числе этому поспособствовало внедрение в избирательный процесс современных сервисов . Тем не менее комиссиям нужно усилить просветительскую работу, чтобы каждый гражданин «понимал силу своего голоса» . Как новые регионы справились с избирательной кампанией и по каким электоральным технологиям Россия в числе лидеров — в материале «Известий».

Почему растет доверие к избирательной системе

15 ноября президент России встретился в резиденции в Ново-Огареве с руководством ЦИК и членами региональных избиркомов . Всего в зале присутствовали более 100 человек. В последний раз мероприятие в подобном формате проходило пять лет назад. Нынешнее приурочено к 30-летию избирательной системы РФ .

— За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база, однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться, и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость , — сказал Владимир Путин.

В России активно внедряются электронные сервисы на выборах, что воспринимается россиянами уже не как новация, а как привычный стандарт : в настоящее время работают более 20 подобных электронных сервисов на порталах Госуслуг и ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград представителям избирательных комиссий РФ Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По словам главы государства, четкая организация выборов и их прозрачность имеют определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности . К примеру, видеокамеры установлены уже на подавляющем большинстве избирательных участков: нигде в мире видеонаблюдение не используется настолько широко, как в РФ, подчеркнул Владимир Путин.

В результате внедрения современных стандартов в российский электоральный процесс существенно выросло доверие россиян как к выборам , так и к самой избирательной системе. Президент отметил, что это фиксируют соцопросы. Так, по итогам Единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМ заявили, что доверяют результатам голосования. В 2022-м таких было уже 69% .

Такие цифры мы видим благодаря совершенствованию избирательного законодательства, развитию общественного контроля и современных технологий вроде дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также электронного сбора подписей, говорит «Известиям» член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Кроме того, нормой стала и жесткая ответственность за нарушения на выборах, в результате чего их количество заметно сократилось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Во ВЦИОМ же полагают, что причина таких результатов исследований может лежать не только в успехах сформировавшейся избирательной системы.

— Контекст поменялся. Внутренняя политика [из повестки] де-факто ушла, вся политика сейчас — внешняя . Острота межпартийной конкуренции существенно снизилась, скандалов стало кратно меньше. Значительная часть несистемной оппозиции уехала за границу. Все это снизило критичный настрой по отношению к выборам, — сказал «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Главное — противодействовать вмешательству

Одной из ключевых тем встречи 15 ноября стала работа избиркомов в новых регионах. В сентябре здесь впервые прошел Единый день голосования, что стало серьезным вызовом для избирательной системы страны . Надо отметить, однако, что это был не первый опыт организации электорального процесса на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, ведь в прошлом году местные избиркомы проводили референдум о вхождении в состав России.

В преддверии сентябрьской кампании «Известия» обсуждали с главами избирательных комиссий четырех новых субъектов РФ подготовку к голосованию в условиях военного положения. Тогда они признались, что готовились к самым разным провокациям и попыткам срыва выборов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Когда смотрел за тем, что происходило, не скрою, я уже об этом как-то сказал, не грех повторить ещё раз. Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные , — рассказал Владимир Путин на встрече с членами избиркомов.

Кроме того, президент рассчитывает, что избиркомы будут усиливать просветительскую работу в обществе, «чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга» .

И несмотря на достижения, все еще остаются возможности для развития потенциала избирательной системы, что особенно чувствуется на фоне приближающейся президентской кампании. Среди таких изменений — постепенное расширение географии ДЭГ и надежная защита интернет-ресурсов от хакеров , считает Александр Брод.

Отдельно он отметил, что россиян волнует возможность проголосовать за рубежом. « Недоброжелатели могут чинить препоны. Поэтому нашим дипломатам стоит подумать об обеспечении особой безопасности процесса », — сказал «Известиям» член СПЧ.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время церемонии вручения государственных наград Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ближайшее голосование, на котором подобные риски могут быть реализованы, — это выборы президента РФ, намеченные на март 2024 года. На встрече в Ново-Огареве, правда, ни сам Владимир Путин, ни глава ЦИК Элла Памфилова не затронули этой темы. Единственное, на что обратил внимание российский лидер, — работа по противодействию угроз вмешательства в избирательный процесс.

— Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться , — заключил президент.

В завершение встречи Владимир Путин вручил государственные награды представителям избирательных комиссий. В частности, Элла Памфилова была удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.