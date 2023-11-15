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В силу голоса: чего Путин потребовал от избиркомов

Президент России заявил о росте доверия граждан страны к выборам, но призвал усилить просветительскую работу
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Доверие россиян к избирательной системе в стране растет: с 60% в 2020 году до 69% в 2022-м, заявил Владимир Путин на встрече с членами ЦИК РФ и руководителями региональных избиркомов. В том числе этому поспособствовало внедрение в избирательный процесс современных сервисов. Тем не менее комиссиям нужно усилить просветительскую работу, чтобы каждый гражданин «понимал силу своего голоса». Как новые регионы справились с избирательной кампанией и по каким электоральным технологиям Россия в числе лидеров — в материале «Известий».

Почему растет доверие к избирательной системе

15 ноября президент России встретился в резиденции в Ново-Огареве с руководством ЦИК и членами региональных избиркомов. Всего в зале присутствовали более 100 человек. В последний раз мероприятие в подобном формате проходило пять лет назад. Нынешнее приурочено к 30-летию избирательной системы РФ.

— За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная, нормативная база, однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться, и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость, — сказал Владимир Путин.

В России активно внедряются электронные сервисы на выборах, что воспринимается россиянами уже не как новация, а как привычный стандарт: в настоящее время работают более 20 подобных электронных сервисов на порталах Госуслуг и ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград представителям избирательных комиссий РФ

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград представителям избирательных комиссий РФ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По словам главы государства, четкая организация выборов и их прозрачность имеют определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. К примеру, видеокамеры установлены уже на подавляющем большинстве избирательных участков: нигде в мире видеонаблюдение не используется настолько широко, как в РФ, подчеркнул Владимир Путин.

В результате внедрения современных стандартов в российский электоральный процесс существенно выросло доверие россиян как к выборам, так и к самой избирательной системе. Президент отметил, что это фиксируют соцопросы. Так, по итогам Единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМ заявили, что доверяют результатам голосования. В 2022-м таких было уже 69%.

Такие цифры мы видим благодаря совершенствованию избирательного законодательства, развитию общественного контроля и современных технологий вроде дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также электронного сбора подписей, говорит «Известиям» член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Кроме того, нормой стала и жесткая ответственность за нарушения на выборах, в результате чего их количество заметно сократилось.

выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Во ВЦИОМ же полагают, что причина таких результатов исследований может лежать не только в успехах сформировавшейся избирательной системы.

Контекст поменялся. Внутренняя политика [из повестки] де-факто ушла, вся политика сейчас — внешняя. Острота межпартийной конкуренции существенно снизилась, скандалов стало кратно меньше. Значительная часть несистемной оппозиции уехала за границу. Все это снизило критичный настрой по отношению к выборам, — сказал «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Главное — противодействовать вмешательству

Одной из ключевых тем встречи 15 ноября стала работа избиркомов в новых регионах. В сентябре здесь впервые прошел Единый день голосования, что стало серьезным вызовом для избирательной системы страны. Надо отметить, однако, что это был не первый опыт организации электорального процесса на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, ведь в прошлом году местные избиркомы проводили референдум о вхождении в состав России.

В преддверии сентябрьской кампании «Известия» обсуждали с главами избирательных комиссий четырех новых субъектов РФ подготовку к голосованию в условиях военного положения. Тогда они признались, что готовились к самым разным провокациям и попыткам срыва выборов.

выборы на новых территориях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Когда смотрел за тем, что происходило, не скрою, я уже об этом как-то сказал, не грех повторить ещё раз. Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные, — рассказал Владимир Путин на встрече с членами избиркомов.

Кроме того, президент рассчитывает, что избиркомы будут усиливать просветительскую работу в обществе, «чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга».

И несмотря на достижения, все еще остаются возможности для развития потенциала избирательной системы, что особенно чувствуется на фоне приближающейся президентской кампании. Среди таких изменений — постепенное расширение географии ДЭГ и надежная защита интернет-ресурсов от хакеров, считает Александр Брод.

Отдельно он отметил, что россиян волнует возможность проголосовать за рубежом. «Недоброжелатели могут чинить препоны. Поэтому нашим дипломатам стоит подумать об обеспечении особой безопасности процесса», — сказал «Известиям» член СПЧ.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время церемонии вручения государственных наград

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время церемонии вручения государственных наград

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ближайшее голосование, на котором подобные риски могут быть реализованы, — это выборы президента РФ, намеченные на март 2024 года. На встрече в Ново-Огареве, правда, ни сам Владимир Путин, ни глава ЦИК Элла Памфилова не затронули этой темы. Единственное, на что обратил внимание российский лидер, — работа по противодействию угроз вмешательства в избирательный процесс.

— Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться, — заключил президент.

В завершение встречи Владимир Путин вручил государственные награды представителям избирательных комиссий. В частности, Элла Памфилова была удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.

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