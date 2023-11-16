Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Армия
Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Происшествия
Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Происшествия
Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа
Происшествия
Несколько человек числятся пропавшими после обрушения дома в Астрахани
Мир
Парламентская комиссия Турции призвала отозвать заявку Швеции на членство в НАТО
Экономика
ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Общество
Прокуратура региона организовала проверку по факту обрушения дома в Астрахани
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В посольстве РФ заявили о проработке ответных мер на закрытие КПП Финляндией
Общество
Выставку-форум «Россия» посетили 1 млн человек
Сюжет:

Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

0
Фото: РИА Новости/Амир Исаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Каира в Москву 16 ноября вылетел спецборт МЧС РФ. Самолет Ил-76 доставит 120 эвакуированных из сектора Газа россиян.

О том, что третья группа эвакуированных россиян выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву, сообщили ранее в этот день в МЧС РФ. Также ведомство отмечало, что за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян.

Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. За пять дней КПП «Рафах» пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Днем ранее, 15 ноября, второй самолет МЧС, на борту которого было 98 соотечественников, прибыл в аэропорт Домодедово. Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через КПП «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве отметили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко указал, что ведомство планирует эвакуировать всех россиян из сектора Газа в течение недели.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023