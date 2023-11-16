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В МЧС сообщили о планах доставить в РФ еще 120 эвакуированных из Газы россиян

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Фото: TASS/MOHAMMED SABER
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Группа из 120 россиян выехала в аэропорт Каира для перелета в Россию. Об этом 16 ноября сообщает МЧС России, борт которого эвакуирует российских граждан.

«Третья группа эвакуированых выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К сообщению прикреплено видео, на котором сотрудники МЧС раздают россиянам пищу, регистрируют их и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, на последних кадрах видео видно, как автобусы с людьми отъезжают в аэропорт Каира.

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Ранее в этот день МЧС России сообщило, что за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян. Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

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