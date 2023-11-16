Набиуллина сообщила о росте цен на новостройки в РФ за последние три года на 90%

За последние три года цены на новостройки в России выросли на 90%. Об этом в четверг, 16 ноября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Кредитование населения также растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении, то есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть», — сказала она.

По ее словам, ЦБ обеспокоен тем, что рост цен на жилье сопровождается ростом ипотеки и ухудшением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Глава регулятора отметила, что в будущем это может обернуться большими рисками.

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