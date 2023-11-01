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В Госдуме предложили отменить льготную ипотеку в некоторых регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России могут ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на первичное жилье. Меры разработали в Госдуме и направили на оценку в Центробанк и Минфин. С копией письма в ЦБ и Минфин за подписью члена комитате Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского ознакомились «Известия».

Застроенными рядами: спрос на льготную ипотеку в октябре начал падать
Почему это произошло и что ждет рынок в дальнейшем

Депутаты предлагают оставить программу только в регионах с низким спросом на недвижимость — с 1 июля 2024 года, а также поднять первоначальный взнос до 25% с нынешних 20% — уже с 1 января 2024 года.

За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, сказал «Известиям» Александр Якубовский, ссылаясь на данные «Дом.РФ». Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза: со 119,4 млрд руб., запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд руб., добавил он.

«Такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики», — подчеркнул депутат.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 27 октября заявила, что ЦБ выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, поскольку видит риски перегрева на рынке. А 30 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что ведомство выступает за то, чтобы не продлевать программу после 1 июля 2024 года.

Сейчас, для предотвращения дисбалансов и «перегрева» на рынке жилья, вероятно, достаточно коррекции максимальной процентной ставки по льготной ипотеке, сказала «Известиям» главного аналитика Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«А в середине следующего года, когда запланировано завершение льготной ипотеки, можно рассмотреть и другие меры, направленные на то, чтобы сделать льготную ипотеку целевой мерой поддержки. Возможно, есть смысл уменьшить максимальную сумму кредита, учесть объем нового строительства, оценить степень «перегрева» рынка в разных регионах», — полагает она.

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