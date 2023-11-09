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Мишустин сообщил о допфинансировании в 95 млрд рублей на льготную ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство РФ направляет на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что в данной сфере правительство реализует широкий комплекс мер, включая системную поддержку программ льготных кредитов.

«За время их действия уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей. Сегодня на их исполнение направлено дополнительно 95 млрд рублей», — отметил Мишустин на заседании правительства

Из данной суммы около 46 млрд пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд — на самую востребованную, льготную ипотеку, и еще почти 8 млрд — на дальневосточную.

«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тыс. кредитов. Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом либо участок для его возведения», — добавил премьер-министр.

Застроенными рядами: спрос на льготную ипотеку в октябре начал падать
Почему это произошло и что ждет рынок в дальнейшем

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми. В частности, рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить максимальный размер ипотечного жилищного кредита для многодетных семей для приобретения жилого помещения более 60 кв. м до 9 млн рублей, общей площадью свыше 80 кв. м — до 12 млн рублей.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал «Известиям» 22 июня, что настоящие льготные программы — это меры поддержки от государства, в то время как псевдольготными программами называются ипотечные схемы застройщиков без первоначального взноса или с пониженной ипотечной ставкой. Он отметил, что среди настоящих есть узконаправленные, такие как дальневосточная, сельская, военная и ипотека для IT, а также рассчитанные на более широкие слои населения: семейная и льготная.

В апреле Путин сообщал, что власти обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Президент предложил поговорить о вопросе перспективы введения льгот на покупку жилья на вторичном рынке. Он подчеркнул, что такое решение положительно сказалось бы как на отрасли, так и на поддержке семей.

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