Эксперт объяснил преимущества и недостатки льготных и псевдольготных программ ипотеки

Настоящие льготные программы — это меры поддержки от государства, в то время как псевдольготными программами называются ипотечные схемы застройщиков без первоначального взноса или с пониженной ипотечной ставкой, объяснил «Известиям» 22 июня исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эксперт напомнил, что среди настоящих льготных программ есть узконаправленные, такие как дальневосточная, сельская, военная и ипотека для IT, а также рассчитанные на более широкие слои населения: семейная и льготная.

«Последней сейчас может воспользоваться любой россиянин, планирующий приобрести квартиру в новостройке. Эта программа облегчает покупку квартиры в условиях постоянно растущих цен, однако в то же время ее доступность чревата появлением ипотечного пузыря», — сказал Баджурак.

По его словам, другие, тематические госпрограммы, несут в основном преимущества для экономики: дальневосточная и сельская ипотека способствуют замедлению оттока населения в крупные города, семейная стимулирует рождаемость, ипотека для IT удерживает от эмиграции специалистов, которые нужны для разработки и поддержки отечественного программного обеспечения.

Говоря про псевдольготные программы от застройщиков, он отметил, что они привлекательны для покупателя, который не имеет существенных накоплений, либо его зарплаты недостаточно для ежемесячного платежа даже по более высокой ставке.

«Застройщик, в свою очередь, также не упускает своей выгоды и завышает конечную стоимость квартиры. У Центробанка (ЦБ) такая схема вызывает опасения, так как если заемщик не сможет больше оплачивать взносы, жилье будет невозможно продать из-за повышенной цены. В итоге регулятор ввел надбавки для банков, кредитующих людей с низким первоначальным взносом. Сейчас это 20% от стоимости ипотеки, а с 1 января 2024 года будет 30%. С одной стороны, такая политика снижает риски, с другой — падает доступность ипотеки», — рассказал Баджурак.

При этом он добавил, что несмотря на ограничения регулятора, многие застройщики всё еще предлагают псевдольготные программы, но не весь срок выплаты ипотечного кредита, а только в начале. Так, этот период может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Пока рискованные практики не под полным запретом, возможно, если меры подействуют, последуют послабления», — заключил эксперт.

Ранее в этот день глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, заявила, что регулятора с точки зрения внутренних возможных дисбалансов беспокоит ипотека, которая была накачана и льготными, и псевдольготными программами. Она подчеркнула, что ЦБ применяет меры, ограничивая темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла сбалансированно.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 привел журналистам прогноз банка, согласно которому впервые в истории российского рынка заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей.

22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.