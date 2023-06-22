Реклама
Прямой эфир
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта
Мир
Призывавший ввести санкции против РФ сербский министр отправлен в отставку
Мир
Береговая охрана США нашла неопознанные обломки на месте поиска батискафа
Мир
Песков заявил о передаче Путину послания от эмира Катара
Мир
Маск выбрал место для поединка с Цукербергом
Мир
Оппозиция выдвинула правительству Сербии требования по Косово
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Общество
Мишустин призвал снизить зависимость от импортных запчастей в авиаотрасли
Спорт
Президент IBA Кремлев выступил с требованиями к МОК
Мир
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на международной арене
Мир
Шольц заявил об осознании Украиной отсутствия шансов вступить в НАТО
Армия
Глава Татарстана заверил в выполнении гособоронзаказа предприятиями региона
Экономика
«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год
Сюжет:

Эксперт объяснил преимущества и недостатки льготных и псевдольготных программ ипотеки

Эксперт Баджурак: тематические льготные ипотечные программы несут преимущества для экономики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настоящие льготные программы — это меры поддержки от государства, в то время как псевдольготными программами называются ипотечные схемы застройщиков без первоначального взноса или с пониженной ипотечной ставкой, объяснил «Известиям» 22 июня исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эксперт напомнил, что среди настоящих льготных программ есть узконаправленные, такие как дальневосточная, сельская, военная и ипотека для IT, а также рассчитанные на более широкие слои населения: семейная и льготная.

«Последней сейчас может воспользоваться любой россиянин, планирующий приобрести квартиру в новостройке. Эта программа облегчает покупку квартиры в условиях постоянно растущих цен, однако в то же время ее доступность чревата появлением ипотечного пузыря», — сказал Баджурак.

По его словам, другие, тематические госпрограммы, несут в основном преимущества для экономики: дальневосточная и сельская ипотека способствуют замедлению оттока населения в крупные города, семейная стимулирует рождаемость, ипотека для IT удерживает от эмиграции специалистов, которые нужны для разработки и поддержки отечественного программного обеспечения.

Говоря про псевдольготные программы от застройщиков, он отметил, что они привлекательны для покупателя, который не имеет существенных накоплений, либо его зарплаты недостаточно для ежемесячного платежа даже по более высокой ставке.

«Застройщик, в свою очередь, также не упускает своей выгоды и завышает конечную стоимость квартиры. У Центробанка (ЦБ) такая схема вызывает опасения, так как если заемщик не сможет больше оплачивать взносы, жилье будет невозможно продать из-за повышенной цены. В итоге регулятор ввел надбавки для банков, кредитующих людей с низким первоначальным взносом. Сейчас это 20% от стоимости ипотеки, а с 1 января 2024 года будет 30%. С одной стороны, такая политика снижает риски, с другой — падает доступность ипотеки», — рассказал Баджурак.

При этом он добавил, что несмотря на ограничения регулятора, многие застройщики всё еще предлагают псевдольготные программы, но не весь срок выплаты ипотечного кредита, а только в начале. Так, этот период может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Пока рискованные практики не под полным запретом, возможно, если меры подействуют, последуют послабления», — заключил эксперт.

Ипотеке час: первые льготные кредиты на жилье в Арктике выдадут в этом году
Сколько денег потребует программа и как она изменит жизнь в регионе

Ранее в этот день глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, заявила, что регулятора с точки зрения внутренних возможных дисбалансов беспокоит ипотека, которая была накачана и льготными, и псевдольготными программами. Она подчеркнула, что ЦБ применяет меры, ограничивая темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла сбалансированно.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 привел журналистам прогноз банка, согласно которому впервые в истории российского рынка заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей.

22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023