Аналитики спрогнозировали рекордный рост объема выдачи ипотеки в РФ в 2023 году

По оценке ВТБ, впервые в истории российского рынка заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% — рекордные продажи 2021 года. Об этом рассказал «Известиям» заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 14 июня.

По его словам, ипотечный сегмент в России полностью восстановится.

Как уточнил Печатников, основными драйверами продаж будут активный рост интереса к частному строительству, реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения.

По прогнозам кредитной организации, за январь–июнь 2023-го банки выдадут россиянам на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей (в 1,5 раза больше уровня за аналогичный период 2022 года и на 9% — 2021 года). Портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.

В то же время Печатников отметил, что после ухода от «околонулевых» программ кредитования в этом году спрос заемщиков к новостройкам охладится, а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра в настоящее время более доступна.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них по-прежнему главный финансовый инструмент», — сказал Печатников.

В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» 22 мая сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.