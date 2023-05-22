Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой

Спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом «Известиям» сообщили 22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру», аналитики которого изучили онлайн-запросы.

Отмечается спад заинтересованности в сельской ипотеке — на 17%, в дальневосточной ипотеке — на 15%.

В то же время суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак уточнил, что, как следует из результатов сравнения показателей первых четырех месяцев 2023-го и 2022-го, покупатели вернулись на рынок и готовы приобретать недвижимость.

«При этом люди стали более чувствительны к изменениям [ипотечных] программ. С повышением ставки по льготной ипотеке на 1% заемщики начали переключаться на семейную ипотеку. Тем более что условия программы были обновлены: если ранее семейная ипотека распространялась на семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2017 года, то с этого года программа доступна любой семье с двумя детьми до 18 лет. С момента этого нововведения выдачи по семейной ипотеке выросли в 1,8 раза», — подчеркнул Баджурак.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минфину, Минстрою и Минвостокразвития «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека». Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов высказал мнение, что такая программа сможет стать полноценным драйвером развития регионов этой территории.