Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник заявил об отсутствии у ЕК требований к Украине по русскому языку
Мир
США отказались подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на АТЭС
Мир
Постпред КНР в ООН выразил обеспокоенность из-за ударов Киева по Донецку
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Мир
NYT сообщила о массовом привлечении женщин в ряды ВСУ из-за больших потерь
Мир
В США заявили о желании прекратить российский проект «Арктик СПГ – 2»
Мир
Небензя назвал обстрел Донецка нарушением международного права
Мир
Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы
Мир
США заявили об израсходовании 96% выделенных на поддержку Украины средств
Общество
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Происшествия
В Иркутской области ликвидировали открытое горение на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
Мир
Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по территории Ливана

В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября.

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий».

Чтобы программа продолжала быть эффективной, законом предлагается снизить ставку до 3%.

«Она [программа] распространяется только на новостройки, и это сужает возможности граждан для приобретения жилья. Сегодня на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек, и очень жаль, что люди не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке. По сути, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на квадратные метры, получая от этого суперприбыль», — пояснил причины разработки законопроекта один из его авторов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ставок меньше нет: льготную ипотеку могут оставить только в ряде регионов
Предлагается повысить и первоначальный взнос по программе — c 20 до 25%

При этом 1 ноября в Госдуме предложили ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на первичное жилье. Меры уже направили на оценку в Центробанк и Минфин. Депутаты предложили оставить программу только в регионах с низким спросом на недвижимость с 1 июля 2024 года, а также поднять первоначальный взнос до 25% с нынешних 20% уже с 1 января 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023