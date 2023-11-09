В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

В России предлагают снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября.

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий».

Чтобы программа продолжала быть эффективной, законом предлагается снизить ставку до 3%.

«Она [программа] распространяется только на новостройки, и это сужает возможности граждан для приобретения жилья. Сегодня на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек, и очень жаль, что люди не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке. По сути, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на квадратные метры, получая от этого суперприбыль», — пояснил причины разработки законопроекта один из его авторов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

При этом 1 ноября в Госдуме предложили ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на первичное жилье. Меры уже направили на оценку в Центробанк и Минфин. Депутаты предложили оставить программу только в регионах с низким спросом на недвижимость с 1 июля 2024 года, а также поднять первоначальный взнос до 25% с нынешних 20% уже с 1 января 2024 года.