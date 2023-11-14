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Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект

Файзуллин: ипотеку на частные дома надо выделить в отдельный проект
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ипотечная программа в индивидуальном жилищном строительстве должна быть выделена в отдельный проект. Об этом 14 ноября заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Объем работ растет, люди активно вовлечены, регионы вовлечены. Поэтому мы считаем, что сейчас ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве надо, конечно, в отдельный проект выделять», — сказал он.

Файзуллин также в ходе встречи заявил, что в системе строительства жилья необходимо отрабатывать отдельные меры поддержки. Он добавил, что в этом направлении уже сделаны шаги.

Так, Минстрой вместе с банком «ДОМ.РФ» проработал и утвердил ипотеку на домокомплекты и типовые проекты домов, добавил министр.

«И наш лес нужно вовлекать в строительство. Это задача тоже серьезная», — отметил Файзуллин.

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Ранее, 9 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит на программы льготного кредитования для россиян дополнительно 95 млрд рублей. Он отметил, что в данной сфере правительство реализует широкий комплекс мер, включая системную поддержку программ льготных кредитов.

До этого, 2 ноября, банк «ДОМ.РФ» сообщил о снижении на 0,4 п.п ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Так, «Семейная ипотека» будет доступна по ставке от 4,2%, «Льготная на новостройки» — от 6,2%, «IT-ипотека» — от 3,2%, «Дальневосточная» — от 1,2%.

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