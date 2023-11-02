Банк ДОМ.РФ объявил о снижении ставок по ипотеке на частные дома

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С 3 ноября Банк ДОМ.РФ снижает на 0,4 п.п ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Семейная ипотека» будет доступна по ставке от 4,2%, «Льготная на новостройки» — от 6,2%, «IT-ипотека» — от 3,2%, «Дальневосточная» — от 1,2%. Минимальные ставки действуют для зарплатных клиентов при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России. Еще одно условие — дом должен быть построен по договору подряда с использованием счета эскроу.

По словам зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, около 95% сделок по ИЖС заключаются в рамках этих госпрограмм. «Теперь мы ожидаем, что спрос на строительство своего дома увеличится на 30-40%. Ставки действительно привлекательные и, что важно, уже учитывают использование счетов эскроу, а это значит гарантированную сохранность вложений в стройку», — подчеркнул Косяков.

Для того, чтобы воспользоваться спецпредложением, необходимо подать заявку на кредит до 28 декабря. В течение трех месяцев после одобрения (более 80% кредитных решений принимается в течение минуты) заключается кредитный договор. Максимальная сумма кредита для IТ-ипотеки — 18 млн рублей, для остальных госпрограмм — 12 млн рублей (по стандартной ипотеке — 30 млн рублей). Первоначальный взнос должен превышать 20% от суммы кредита.

Банк ДОМ.РФ — ипотечно-строительный банк, входящий в топ-3 российских банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования застройщиков (уполномоченный банк в сфере жилищного строительства с 2018 года).