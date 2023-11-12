Карман потянут: ипотечный спрос на вторичку рухнул почти наполовину

Спрос на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке за месяц упал на 30–45%, причина — высокие ставки банков , рассказали «Известиям» представители отрасли. Чтобы привлечь клиентов, кредитные организации придумывают необычные способы. Например, предлагают программы со сниженным платежом на первый год, плату за снижение процентной ставки, «плавающие» условия. Насколько выгодны такие предложения, как не прогадать и сделать оптимальный выбор — в материале «Известий».

Заградительные ипотечные ставки

Средняя рыночная ставка по ипотеке, то есть без учета льготных программ, выросла примерно до 17%, сказал «Известиям» эксперт ипотечного рынка экономист Андрей Бархота. С июля 2023 года ЦБ поднимал ключевую ставку уже несколько раз, сейчас она составляет 15%. Это не предел, говорят эксперты. И банки следуют за регулятором.

Мало кто готов брать кредит по таким условиям, поэтому спрос на ипотеку на покупку вторички в ноябре рухнул на 35–45%, сообщил Андрей Бархота. Льготные ипотечные программы под 6–8% годовых распространяются исключительно на новостройки, поэтому вторичное жилье можно купить только с использованием ипотеки по рыночным ставкам.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова оценила падение в 30%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Количество заявок сократилось примерно на 30% во многом из-за сокращения числа квартир, выставленных на продажу, — подтвердил и заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. — Произошло это из-за повышения ставок, а также ужесточения требований к уровню дохода в связи с увеличением размера ежемесячного платежа.

Число ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы просело до околонулевых значений еще во второй половине октября, рассказал «Известиям» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, сейчас преобладают сделки за наличные — зачастую люди специально снимают их с депозитов, чтобы купить квартиру со скидкой.

Справка «Известий» С июля 2023 года Центробанк РФ четыре раза повышал ключевую ставку. Последний — 27 октября, до 15%. Ранее, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, а 21 июля ее уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. В сентябре 2023 года первоначальный взнос по льготным ипотечным программам с господдержкой повысили с 15 до 20%.

Как банки привлекают клиентов

Чтобы поддержать интерес к рыночной ипотеке, банки начали предлагать комбинированные программы со сниженным ежемесячным платежом в первый год кредитования, «плавающей» процентной ставкой (может меняться со временем), рассказала «Известиям» Татьяна Решетникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Например, при оплате единовременной комиссии в 3–9% от суммы кредита банк готов снизить ставку на весь срок кредитования на 4,3–6,7% , сказала она. Окупаемость такой скидки при нынешних заградительных ипотечных ставках составляет от полутора до трех лет.

— Мы повысили базовую ставку, но при этом сделали опцию по ее снижению более выгодной, — сказал Антон Павлов. — Раньше можно было получить скидку в 1%, а теперь до 6,7%.

В пресс-службе «Сбера» «Известиям» сообщили: покупателям вторичного жилья на онлайн-сервисе для подачи заявки на ипотечный кредит «Домклик» доступны шесть видов скидок — от 0,3 до 1,5%.

В банке УБРиР отметили, что для заемщиков имеют значение не только ценовые параметры, но и процедура оформления кредита. К примеру, в банке при сумме ипотеки до 6 млн рублей для получения решения нужно предоставлять только паспорт.

— И для самих банков ипотека под 17% очень некомфортна, — отметил Андрей Бархота. — При настолько высоких ставках стоимость жилья может пойти вниз, что означает переоценку залогового имущества.

То есть если кредитор не станет платить ипотеку, то банк, которому должна отойти квартира, получит ее по существенно меньшей стоимости, чем изначально.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы привлечь клиентов, кредитные организации сейчас чаще всего устанавливают льготные платежи в первый год обслуживания ипотеки, обещают моментально снизить ставку, когда только это позволит сделать рыночная конъюнктура, или же вообще пытаются переориентировать человека на новостройку, то есть льготную программу.

Как купить жилье выгодно

Выгода клиенту от того или иного предложения банков сугубо индивидуальна, сказала Татьяна Решетникова. Нужно принимать решение, исходя из доли собственных средств на покупку, возможностей досрочного погашения кредита, ликвидности приобретаемой квартиры, считает она.

— Если стоит задача купить квартиру скорее и на заемные средства, то лучше это сделать сейчас, — полагает руководитель отдела продаж компании «Запстрой Недвижимость» Евгений Бескровный. — С большой долей вероятности уже в декабре на очередном заседании ЦБ ключевую ставку снова повысят, за ней вырастут ставки и на ипотеку.

Если же решение жилищного вопроса не слишком срочное, то лучше дождаться снижения рыночных ставок до уровня 10–12%, считает Андрей Бархота. По его прогнозу, это произойдет примерно через 14–20 месяцев — к тому времени и цены на вторичном рынке могут снизиться на 5–15%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На новостройки же цены продолжат расти на уровне инфляции — из-за перетока покупателей с рынка вторичного жилья, считает Татьяна Решетникова.

— Недвижимость необходимо покупать, когда в этом есть реальная необходимость, а долговая нагрузка при этом приемлема для семейного бюджета, — подчеркнула она. — Жилье, даже если человек не планирует его продавать, нужно покупать как инвестиционный актив и выбирать исходя из возможностей продать его, как минимум полностью окупив все затраты на приобретение.

Сейчас уже актуально искать квартиры с дисконтом — когда собственники заинтересованы в срочной продаже, отметила эксперт.