Политолог рассказал о темах для обсуждения между лидерами США и КНР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсудят ослабление торговых тарифов и тайваньский вопрос. Об этом 15 ноября заявил Газете.Ru вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.

«Встреча Байдена и Си Цзиньпина стала возможной, поскольку Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое», — сказал он.

Вонг отметил, что по итогам переговоров китайская сторона будет ожидать, что американские власти открыто заявят о своей поддержке принципа «одного Китая». При этом США вряд ли откажутся от «стратегической двусмысленности» в этом вопросе, добавил политолог.

Вонг подчеркнул, что Байден и Си обсудят использование Пекином юаня для своих торговых расчетов с другими странами, поскольку Вашингтон считает доллар «одним из столпов для поддержания своего мирового господства».

«Китайская сторона ожидает ослабления торговых барьеров со стороны США и снижения некоторых импортных тарифов на определенные товары из Китая, а также увеличения импорта Китаем американской сельскохозяйственной продукции», — добавил китайский политолог

Кроме того, Вонг отметил, что от предстоящей встречи можно ожидать прорыва к нормализации отношений только в случае, если США поймут, что Китай стремится к мирному сосуществованию, а не доминированию.

По данным агентства Reuters, на встрече Байден и Си также намерены обсудить вопросы в Южно-Китайском море, палестино-израильский конфликт, спецоперацию России на Украине, а также Северную Корею и права человека.

Ранее в этот день Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Также в этот день газета South China Morning Post сообщила, что встреча политиков пройдет в частном загородном поместье Филоли, также известном, как поместье Бурн-Рот. Этот особняк снимали в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча — не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.