Кисида завил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой войны

Япония столкнулась с самой серьезной угрозой со времен Второй мировой войны. Об этом 11 ноября на церемонии обзора сил самообороны заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху. Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность», — передает слова Кисиды сайт японской общественной медиаорганизации NHK во время выступления перед военнослужащими на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио.

Он отметил, что говорит об угрозе в связи с совместными полетами бомбардировщиков Китая и России над Японским морем.

Кисида заявил, что Япония оперативно приступит к разработке ракет, которые будут обладать возможностями для контратаки. В этой работе, по его словам, планируется объединить технологии Японии, Великобритании и Италии.

Агентство Yonhap News Agency со ссылкой на источники 8 ноября сообщило, что в ближайшее время в Сеуле могут состояться трехсторонние переговоры министров обороны Южной Кореи, США и Японии. Журналисты отмечали, что стороны согласовывают детали проведения трехсторонней встречи, перед которой планируется обсудить сотрудничество в случае ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР.

Третье совместное морское патрулирование Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Китая в акватории Тихого океана началось 28 июля. Задачами совместного патрулирования были укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

В акватории Японского моря 23 июля завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Всего в ходе учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийская стрельба по морским, береговым и воздушным целям.

18 июля корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий. После завершения учений корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.