Премьер Японии заявил о беспокойстве из-за совместных патрулей КНР и РФ

Совместное воздушное патрулирование Китая и России возле границ Японии вызывает у Токио беспокойство. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке вокруг нашей страны усиливаются», — приводит его слова агентство Kyodo.

Кисида заявил, что Япония сталкивается с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен Второй мировой войны.

Глава правительства также отметил, что Японии необходимо быстрое развертывание ракет большой дальности для усиления обороны.

Ранее, 28 июля, началось третье совместное морское патрулирование Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Китая в акватории Тихого океана. Задачами совместного патрулирования были укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

23 июля в акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Всего в ходе учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийская стрельба по морским, береговым и воздушным целям.

18 июля корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий. После завершения учений корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.