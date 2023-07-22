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Корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
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Корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений

ТОФ: корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели на военно-морских учениях «Север. Взаимодействие – 2023». Об этом 22 июля сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе совместного военно-морского учения «Север. Взаимодействие – 2023» объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника», — уточняется в сообщении ТОФ.

По его данным, корабли ВМФ РФ в строю кильватера вели огонь по мишени на расстоянии более 5 км из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки стреляли по мишени из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок.

Также моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.

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Накануне моряки двух стран уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели. Также они совершенствовали навыки плавания и провели тренировки по связи.

18 июля стало известно, что корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проходят военно-морские учения «Север. Взаимодействие – 2023». Их главной целью названо укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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