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В ходе учений моряки РФ и КНР отработали уничтожение морской плавающей мины

В ходе учений «Север. Взаимодействие-2023» моряки РФ и КНР уничтожили морскую мину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе совместного российско-китайского военно-морского учения «Север. Взаимодействие–2023» моряки двух стран уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели. Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе практических действий российские и китайские моряки совершенствовали навыки плавания и провели тренировки по связи.

Также российские боевые корабли отработали морской бой с кораблем условного противника, в ходе которого выполнили артиллерийскую стрельбу по надводной цели из 100-миллиметровых артиллерийских установок Ак-100 и А-190.

В рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника корабли отряда провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок.

Моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались уничтожать из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отражать атаку скоростной малоразмерной цели.

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Накануне отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщил, что в акватории Японского моря стартовали российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023», которые будут проходить с 20 по 23 июля. Участники отработают противолодочные задачи и морской бой, конвоирование судов, порядок действий при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечение безопасности коммуникаций. Помимо прочего, запланированы артиллерийские стрельбы.

18 июля, стало известно, что корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий.

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