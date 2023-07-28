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Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана, сообщил 28 июля отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Задачами совместного патрулирования поставлены как укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

После выхода кораблей из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту.

В ходе патрулирования моряками будут отработаны хождение в составе различных строев, организация всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, решение противолодочных задач. Также будут проведены полеты палубных вертолетов с отработкой взлетов и посадок на корабли. С экипажами надводных кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации Тихоокеанского флота и авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», средний морской танкер «Печенга». От ВМС НОАК участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».

Первое российско-китайское военно-морское патрулирование состоялось в 2021 году, второе — осенью 2022 года.

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23 июля в акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Всего в ходе учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийская стрельба по морским, береговым и воздушным целям.

18 июля корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий. После завершения учений корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

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