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Военные РФ и Китая завершили совместные учения «Север. Взаимодействие-2023»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточняется в сообщении.

В ходе практических действий были отработаны противолодочные задачи, ведение морского боя, противовоздушная оборона, а также морское и воздушное конвоирование судов. Моряки ВМФ России и ВМС Китая также совершенствовали навыки по охране и обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

Всего в ходе «Север. Взаимодействие-2023» было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Военно-морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.

Также к учениям двумя странами было привлечено более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты и истребители-перехватчики.

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18 июля корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий. После завершения учений корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

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