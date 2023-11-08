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СМИ сообщили о возможных переговорах между США, Южной Кореей и Японией

Yonhap News Agency: Южная Корея, США и Япония могут провести переговоры
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Фото: Global Look Press/Wang Jingqiang
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На этой неделе в Сеуле могут состояться трехсторонние переговоры министров обороны Южной Кореи, США и Японии. Об этом 8 ноября сообщило агентство Yonhap News Agency со ссылкой на источники.

По сообщениям агентства, стороны согласовывают детали проведения трехсторонней встречи. По предварительным данным, обсуждение пройдет до начала встречи министров обороны Южной Кореи и США Син Вон Сика и Ллойда Остина в Сеуле, которая должна состояться 13 ноября.

В публикации отмечается, что главы оборонных ведомств трех стран, скорее всего, обсудят сотрудничество в случае ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР.

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18 августа на саммите в Кэмп-Дэвиде президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отметил стремление сторон начать обмен данными о ракетах КНДР в реальном времени до конца года. В целом саммит был направлен на объединение союзников перед лицом угрозы со стороны Китая.

До этого, 16 июля, в ответ на запуск ракет КНДР баллистической ракеты «Хвасон-18» Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря.

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