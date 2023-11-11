Застрявшие на границе российские туристы начали покидать Китай

Российские туристы, которые застряли на границе с Китаем из-за проблем с перевозкой, начали выезжать в РФ по автомобильному мосту Кани-Курган – Хэйхэ. Об этом 11 ноября сообщается в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган – Хэйхэ», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в ведомстве также сообщали, что к автомобильному пункту пропуска Хэйхэ в районе моста через реку Амур туристов доставит автобусами китайская сторона, а перевозку по мосту осуществит российская сторона. После прохождения пограничного контроля на автомобильном пункте пропуска Кани-Курган туристы направлены в смешанный пункт пропуска Благовещенск для прохождения таможенного контроля.

Накануне, 10 ноября, о том, что выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября, рассказала начальник отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Коровкина.

В этот же день в МИД России сообщили «Известиям», что генконсульство РФ в Харбине в курсе ситуации с российскими туристами. В ведомстве добавили, что возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения.

Транспортная прокуратура уже начала проверку в отношении перевозчика и ответственных лиц, допустивших транспортный коллапс на маршруте Благовещенск – Хэйхэ.

До этого, 9 ноября, застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могли из-за проблем на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск». Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур в –­ 2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.