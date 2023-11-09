Застрявшая в Китае туристка из РФ рассказала об обстановке на пропускном пункте

На границе Китая находятся еще около 200–250 россиян, желающих вернуться на родину. Об этом 9 ноября рассказала «Известиям» туристка Наталья Припечек, говоря об обстановке на таможенном пункте Хэйхэ.

«Мы здесь стоим, конкретно я с супругом, уже четвертый день. Уехать не можем. Стоим всегда приблизительно в начале, но возможности выехать нет», — рассказала Припечек.

Россиянка отметила, что пропускают только группы организованных туристов.

«Остальные, те, кто проходят, это люди, которые платят китайцам деньги — стоит это 500 юаней [6,3 тыс. рублей] — и выезжают. Мы стоим сегодня с четырех утра, ни один человек еще линию не пересек», — добавила она.

Туристка уточнила, что на таможенном пункте много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию. При этом, как указала Припечек, им никто не помогает.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могут из-за проблем на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск». Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур – 2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

Как выяснили «Известия», в первую очередь вывозят клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.