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Дела амурские: почему российские туристы застряли на границе с Китаем

Сложности на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск» сохраняются с 3 ноября
Фото: РИА Новости/Евгений Подольский
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Десятки российских туристов по-прежнему не могут вернуться из Китая из-за транспортных проблем на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск». Речь идет о самостоятельных путешественниках, которые покупали билеты у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает. В первую очередь они вывезли клиентов туркомпаний, выяснили «Известия». Самостоятельные туристы свои проблемы должны решать сами, констатировали в «Турпомощи». Но ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.

«Падают в обмороки»

«Находимся на переходе «Хэйхэ – Благовещенск», выехать не можем с 3 ноября. Тут и пожилые, и дети. Практически здесь ночуем, люди падают в обмороки. Обращались в посольство, консульство, прокуратуру — везде отказы, отписки. Говорят: «Вы сами туда поехали», — рассказал амурским СМИ один из туристов 7 ноября.

Другой сообщил о том, что у него закончился инсулин. 86-летняя бабушка на видео попросила о помощи. Среди застрявших много детей, как минимум один инвалид II группы, у многих истекает срок действия визы и заканчиваются деньги, жалуются туристы на видео, размещенном в соцсетях.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Накануне ночью на реке появилась шуга — большие скопления рыхлого льда. Предположительно, из-за этого на мель село судно «Амур-2009», принадлежащее транспортной компании «АмурАССО». В тот же день власти Амурской области объявили о приостановке пассажирских перевозок между Благовещенском и Хэйхэ обычными судами. На линии оставили только суда на воздушной подушке, которые могут передвигаться по воде, заполненной шугой.

пассажиры
Фото: скриншот видео

В течение выходных — 4–6 ноября — на российских и китайских судах удалось вывезти в Благовещенск около 500 человек, в следующие два дня — еще 200, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. Однако, как выяснили «Известия», речь идет в основном об организованных туристах.

— Все туроператоры своих клиентов оттуда вывезли. Сейчас в Хэйхэ находятся только индивидуальные путешественники, которые сами получали визы и организовывали свою поездку. Ответственность перед ними несет транспортная компания, — сообщил «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Билеты самостоятельные туристы приобрели в транспортной компании «АмурАССО», судно которой село на мель.

По данным издания Mash, по состоянию на 7 ноября в китайском Хэйхэ оставалось еще около 300 человек. В «Турпомощи» заявили, что туристов, которые не могут вернуться, всё же меньше, но не уточнили, сколько именно. Источник «Известий», близкий в профильному министерству региона, также не назвал точную цифру, но сказал, что в правительстве области ситуацию с туристами до сих пор оценивают как «очень сложную».

«Известия» направили запрос в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области с просьбой предоставить официальную информацию о количестве туристов, которые не могут вернуться из Хэйхэ, и возможных способах им помочь.

Как добраться домой

Правила перевозок на разных видах транспорта отличаются, сказал «Известиям» заместитель председателя Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов. Если туроператор независимо от ситуации обязан вывезти своих клиентов и обеспечить им проживание в ожидании рейса, то с транспортными компаниями ситуация иная.

Сейчас транспортная компания «АмурАССО» объявил о том, что возместит туристам деньги за обратный билет, отметили в «Турпомощи». Однако средства путешественники получат, только когда вернутся в Россию, — перевод за границу из-за санкций сделать невозможно.

Фото: скриншот видео

— Чтобы вернуться домой, люди могут воспользоваться другими пограничными пунктами, их на российско-китайской границе много. Поскольку эти туристы въехали в Китай не по безвизовым спискам, выезжать они могут через любой пункт пропуска, — сказал Александр Осауленко. — В целом ситуация такова, что в самостоятельной поездке все риски и всю ответственность берешь на себя.

Справка «Известий»

Туристов, которые путешествуют с туроператором, ввозят в страну по безвизовым спискам — в определенных пунктах. Те, кто едет самостоятельно, получают визу и могут выезжать через любой пункт пропуска из страны.

По словам руководителя «Турпомощи», подобная ситуация на Амуре повторяется не первый год: река покрывается льдом, и движение судов нарушается.

— Но люди всё равно зачем-то едут, на свой страх и риск. Хотя даже амурские туроператоры с 26 октября остановили продажу новых туров в связи с погодными условиями, — отметил он.

В то же время деятельность ведут полулегальные компании — в частности, те, которые оформляют туристам визы в Китай, не имея разрешения на работу в сфере выездного туризма, добавил Александр Осауленко.

Спасет ли мост?

Ближайшая к Хэйхэ и Благовещенску переправа через Амур — международный автомобильный мост (от него до столицы Амурской области всего 25 км по хорошей трассе). Но юридический статус этого погранперехода — грузовой, поэтому отправлять по нему пассажиров формально нельзя.

амур лед
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Ближайшие же именно пассажирские погранпереходы — «Константиновка – Суньу» (более чем в 100 км от Благовещенска) и «Ушаково – Хума» (более 200 км). Добраться до них по китайской территории туристам объективно сложно.

Застрявшие путешественники, как писали СМИ на днях, в петиции попросили Дальневосточное таможенное управление сделать для них исключение и пропустить через грузовой погранпереход на мосту. Однако вопрос так и не был решен.

Судьба застрявших путешественников целиком зависит от местных властей, сказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Вопрос упирается во вполне конкретные материальные обстоятельства — для его решения необходимо или оперативное предоставление транспорта для перевозки через Амур, или срочная организация временных пунктов пропуска по новому мосту через реку, по которому пока есть только грузовое сообщение. Что из этого можно реализовать проще и оперативнее — решать властям региона, — сказала она.

По информации АТОР, местные власти активно работают над решением вопроса.

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