Направление на восход: чем удивили российских архитекторов мегаполисы КНР

Не только яркие впечатления, но и новые идеи — итог поездки в Китай делегации российских участников программы Архитекторы.рф. Более сотни архитекторов, градостроителей и девелоперов в течение недели обменивались опытом с китайскими коллегами. Что полезного и интересного для себя отметили в урбанистике КНР российские специалисты, — читайте в материале «Известий».

Новый опыт

Образовательная программа Архитекторы.рф с 2018 года реализуется госкомпанией ДОМ.РФ. Ее главная цель — обеспечить страну профессионалами, способными создавать комфортную городскую среду. Программа включает в себя онлайн- и оффлайн-мероприятия. Поездку в Шанхай и Ханчжоу для 105 участников пятого потока программы в сентябре этого года анонсировал на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора компании ДОМ.РФ, организовавшей визит, Денис Филиппов.

— Поездка в Китай — новый этап развития программы Архитекторы.рф, который позволит перенять лучшие градостроительные практики двух городов. Этот опыт будет использован для создания собственных проектов, будет способствовать развитию городской среды и повышению уровня жизни в регионах России. Важно, что есть обратная заинтересованность китайских коллег в российской практике мастер-планирования, — отметил тогда Филиппов.

Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф

За неделю хозяева успели продемонстрировать гостям из России навыки работы с историческим и промышленным наследием, успешные практики создания социальной, жилой и коммерческой инфраструктуры, вместе коллеги из двух стран проанализировали проекты, связанные с водно-земельными каркасами городов.

Вместе с местными экспертами российские архитекторы для полного погружения в архитектурно-градостроительный контекст съездили на несколько образовательных экскурсий по ключевым объектам городского развития двух китайских мегаполисов.

Один раз увидеть

— Одно из ключевых качеств современного архитектора — это открытость новому и насмотренность. Быть open-minded позволяет быстро воспринимать и интегрировать любой опыт, а видеть лучшие, да и просто полезные практики, значит, создавать свою базу знаний. Основная польза в этом. Надо больше ездить, смотреть, дышать воздухом, разговаривать с людьми, — поделился впечатлениями от поездки один из участников российской делегации, руководитель продуктового направления группы компаний «А101» Булат Мирзаханов из Санкт-Петербурга.

Во время поездки российские урбанисты познакомились с проектами нескольких международных и местных архитектурных бюро, таких как Kokaistudios, SHUISHI, Atelier GOM и других.

Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф

С интересным опытом китайских коллег в области редевелопмента и эко-реабилитаци россияне смогли познакомиться в Шанхае на площадке «1000 деревьев» от Heatherwick studio, расположенной на месте бывшей индустриальной зоны, и в парке «Хоутан» — детище проектного бюро Turenscape, которое вместе с консорциумом из российской компании MAParchitects работало над проектом благоустройства набережных озер Кабан в Казани.

Еще один участник программы, ведущий архитектор московской «Студии промышленного дизайна» Андрей Кисин признался, что польза от поездки для него очевидна.

— Я увидел во многом схожий, но в деталях иной способ городского развития, пообщался напрямую с проектировщиками, узнал об особенностях и тонкостях проектирования и реализации в их структуре. Увидел, насколько смело и резво реализуются амбициозные проекты разных масштабов: от брендового магазина или кафе до развития новых деловых кварталов и реновации прибрежных территорий, — отметил архитектор.

«Зеленые» трассы

В Шанхае участников программы познакомили с практикой комплексного развития города. Сейчас там реализуется мастер-план горизонтом до 2035 года, основная идея которого — гармоничное взаимодействие человека и природы и внимание к инновациям.

— Меня поразила транспортная инфраструктура Шанхая. А именно — ее активное озеленение. Уже в трансфере из аэропорта было интересно наблюдать ритмичную смену ухоженных посадок деревьев, кустарников и цветов вдоль трассы, — поделился Андрей Кисин своими впечатлениями.

Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф

Однако в особый восторг его привели многоуровневые эстакады. Таким способом устроены все ключевые развязки города, иногда в четырех или пяти уровнях.

— Вдоль всех дорог на эстакадах высажены живые цветы в кадках, а гигантские опоры заросли лианами. То есть продукт автомобиле-ориентированной урбанистики превратился в природный арт-объект и яркий визуальный аттрактор, — подчеркнул архитектор.

По его словам, это отличный пример того, как город не просто пользуется, но усиливает и приумножает плюсы своего климатического положения. И такой подход — не случайность, а результат планомерной реализации стратегии развития водно-зеленого каркаса города к 2035 году.

Начальник отдела перспективного развития Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Валерий Евсеев согласен с коллегой по программе.



— Это тот опыт, который хочется привнести в наши города. Эти магистрали настолько незаметны, что у нас не было ощущения, что мы находимся в многомилионном мегаполисе, было ощущение уюта. Потрясающая зеленая картина. Нам казалось, что мы все еще где-то на подъезде, и только открыв карту мы поняли, что едем по центру мегаполиса, — рассказал Евсеев.

Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф

Еще одна практика китайцев, которую градостроитель хотел бы перенести в Россию — активное использование электрокаров. И дело не только в снижении выбросов, а еще и в удивительной тишине на улицах многомиллионного мегаполиса, которая поразила участников делегации.

Архитектура высокого класса

По словам Булата Мирзаханова, очевидно, что Китай — сильный и большой рынок, на котором хотят работать все самые передовые архитектурные бюро мира, и уже делают это активно и успешно. Но все же самое значимое открытие, которое он сделал во время поездки, заключается в том, что здесь есть своя архитектурная индустрия мирового класса.

— Китай сумел создать свою школу, взрастить своих звезд и создать свои шедевры. Местная индустрия проектирования и архитектурное сообщество ничем не уступают мировым школам, — отметил российский девелопер. — Особенно запомнился визит в Чжецзянский университет в городе Ханчжоу, где местные ребята показывают класс в работе над амбициозными и сложными проектами в родном городе и по всему Китаю.

В Ханчжоу российская делегация посетила несколько образовательных и исследовательских экскурсий, участники тура также узнали, как китайские градостроители обновили историческую улицу Чжуншань, и посетили кампус Китайской академии искусств, спроектированной лауреатом Притцкеровской премии Ван Шу.

С обоюдной пользой

Россияне не только изучали опыт китайских коллег, но и делились собственным, погружая тех в форматы, цели и практическую ценность программы Архитекторы.рф.

— Поездка наших архитекторов в Китай — уникальное по масштабу событие, в общей сложности оно вместило в себя 45 мероприятий. Коллеги проявили живой интерес к работе ДОМ.РФ — к образовательным программам, нашим финансовым механизмам, инструментам развития жилищной сферы и улучшения качества городской среды. Уверен, взаимный обмен опытом между профессионалами в области развития городов продолжится и будет способствовать решению схожих для двух стран градостроительных задач. Еще один итог визита — планы представителей Китая запустить аналогичную Архитекторам.рф программу, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф

Об этом говорит и краснодарский градостроитель Валерий Евсеев.

— На встрече с правительством Шанхая, в частности с представителями комитета по строительству, мы поделились опытом создания бесплатной образовательной программы для архитекторов. Опыт и знания, которые участники могут набрать в рамках обучения позволяет отлично развить профессиональные навыки. И этот опыт очень приглянулся нашим коллегам, они выразили заинтересованность и хотели бы его лучше изучить, — рассказал Евсеев.

Российские архитекторы, по мнению Булата Мирзаханова, могут и хотят делиться знаниями, в России сильная инженерная школа, которая, несмотря на уход многих западных компаний, продолжает развивать современные методики проектирования в информационных моделях.