В МИДе прокомментировали ситуацию с застрявшими в Китае российскими туристами

Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации с российскими туристами, застрявшими в Китае. Об этом 10 ноября сообщили в МИД РФ «Известиям».

«Возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой оказать помощь в ситуации пока не поступало. В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок.

«Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на реке Амур (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика», — констатировали в ведомстве.

Ранее 10 ноября начальник отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Коровкина рассказала, что выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября. Информацию по организации выезда до туристов доведут после согласования с китайской стороной.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могут из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

Как выяснили «Известия», в первую очередь вывозят клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.

9 ноября застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.