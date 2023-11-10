Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Экономика
У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов
Мир
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Туризм
Сбор за визу на Шри-Ланке продолжает действовать
Общество
Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве
Пресс-релизы
Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов
Пресс-релизы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»

В МИДе прокомментировали ситуацию с застрявшими в Китае российскими туристами

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации с российскими туристами, застрявшими в Китае. Об этом 10 ноября сообщили в МИД РФ «Известиям».

«Возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой оказать помощь в ситуации пока не поступало. В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок.

«Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на реке Амур (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика», — констатировали в ведомстве.

Дела амурские: почему российские туристы застряли на границе с Китаем
Сложности на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск» сохраняются с 3 ноября

Ранее 10 ноября начальник отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Коровкина рассказала, что выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября. Информацию по организации выезда до туристов доведут после согласования с китайской стороной.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могут из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

Как выяснили «Известия», в первую очередь вывозят клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.

9 ноября застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023