В Амурской области сообщили о скором выезде застрявших в Китае туристов из РФ

Выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября. Об этом 10 ноября сообщают туристы со ссылкой на сообщение начальника отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольгу Коровкину.

«Уважаемые граждане, завтра будет организован ваш выезд по автомобильному мосту. Просьба всем сохранять спокойствие и набраться терпения», — сказано в сообщении Коровкиной.

Коровкина добавила, что доведет до туристов всю информацию по организации выезда после согласования с китайской стороной.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могут из-за проблем на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск». Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур – 2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

Как выяснили «Известия», в первую очередь вывозят клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.

9 ноября застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что на там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.