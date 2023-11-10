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Транспортная прокуратура начала проверку по факту коллапса на границе РФ и КНР

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Фото: соцсети
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Прокуратура проводит проверку в отношении перевозчика и ответственных лиц, допустивших транспортный коллапс на маршруте Благовещенск – Хэйхэ. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уточняется, что с 4 по 9 ноября судами на воздушной подушке было перевезено 893 российских туриста, застрявших в Китае из-за плохих метеоусловий на реке Амур.

«В отношении перевозчика Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой проводится проверка. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц, допустивших сложившийся коллапс», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проводит необходимые мероприятия и изучает варианты решения проблемы, чтобы граждане РФ могли как можно скорее вернуться в страну.

«Достигнуты договоренности с таможенным органом и пограничной службой, Росгранстроем и Роспотребнадзором по ускорению процесса оформления прибывающих граждан, задействованию инфраструктуры, предназначенной для прохождения грузов, автомобильного пропускного пункта «Кани-Курган» для перевозки пассажиров автобусами», — уточнили в ведомстве.

С учетом погодных условий прокуратура просит граждан выбирать другие маршруты для возвращения в Россию.

Дела амурские: почему российские туристы застряли на границе с Китаем
Сложности на погранпереходе «Хэйхэ – Благовещенск» сохраняются с 3 ноября

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могут из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них не хватает.

Как выяснили «Известия», в первую очередь вывозят клиентов туркомпаний. При этом ближайшие переходы, через которые можно вернуться в Россию, или далеко, или пропускают только грузовой транспорт.

9 ноября застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.

10 ноября начальник отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Коровкина рассказала, что выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября. Информацию по организации выезда до туристов доведут после согласования с китайской стороной.

10 ноября в МИД РФ «Известиям» сообщили , что генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации с российскими туристами, застрявшими в Китае. Обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой оказать помощь в ситуации пока не поступало, уточнили в министерстве.

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