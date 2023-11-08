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Путин подписал указ об обмене замороженных в РФ и за рубежом активов

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, допускающий обмен замороженными в России и за рубежом активами. Соответствующий документ опубликован 8 ноября на официальном портале правовой информации.

Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа С.

Указ определяет, что совокупная начальная стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, составляет не более 100 тыс. рублей.

Условия проведения торгов устанавливаются правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Банком России. Регулятор также имеет право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.

Воровство в законе: в США одобрили передачу российских активов Украине
О какой сумме идет речь и действительно ли Киев получит эти деньги, пока неизвестно

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных российских активов. Он подчеркнул, что подобное решение Вашингтона будет бессрочно оспариваться и повлечет для них судебные издержки, тогда как ответ РФ будет асимметричным и соответствующим интересам страны.

Законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал накануне. Отмечается, что решение об конфискации средств, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего они перейдут в «фонд поддержки Украины».

6 ноября Politico сообщила о проблемах, с которыми страны Евросоюза (ЕС) столкнулись при планировании использования замороженных в Европе для восстановления Украины активов РФ. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург, которые хотели бы избежать финансовых и юридических рисков.

Днем ранее Financial Times также спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских средств западными странами. Их изъятие может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

До этого, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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