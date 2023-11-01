Аналитик допустил двукратный рост цен на нефть

Опасность резкого повышения цен на нефть существует в случае усугубления ближневосточного кризиса. Такое мнение независимый эксперт рынка ресурсов и энергетик Владимир Демидов высказал в среду, 1 ноября.

Ранее, 30 октября, Всемирный банк (ВБ) сообщил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до шокирующих значений на фоне вероятного сбоя в поставках на рынки сырья. Вероятное обострение конфликта и его выход за пределы Израиля и Палестины может привести к тому, что нефть подорожает на 75% и достигнет значений до $157 за баррель, передает RT.

Специалисты предусмотрели три варианта развития событий в случае ухудшения ситуации в регионе. В первом случае объемы добычи нефти могут сократиться на 500 тыс. — 2 млн баррелей в сутки, тогда цены на нефть поднимутся на 3–13%, достигнув $93–102 за баррель, пишет ИА «Регнум».

Второй вариант — сокращение объемов нефтедобычи на 3–5 млн баррелей и подорожание черного золота на 21–35%, до $109–121. При третьем варианте ожидается сокращение объемов добычи нефти до 6–8 млн баррелей в сутки и рост цен на нее до $157 за баррель.

По мнению Демидова, стоимость нефти при неблагоприятном исходе увеличится более существенно.

«Они ссылаются на эмбарго арабских стран по поставке нефти из-за войны в Израиле. Тогда цены скакнули с $25 до $69, это в 2,5 раза. Через три года случается иранская революция, и цены с $67 скакнули до $140», — высказался он в беседе с Lenta.Ru.

Демидов отметил, что сейчас огромная армия трейдеров-спекулянтов ждут определенных событий, чтобы заработать лишние доллары.

«Я не жду, что цены повысятся ниже чем на 100%», — спрогнозировал эксперт.

То есть он допустил, что в моменте можно будет увидеть сумму в $200.

При этом он отметил, что двукратный рост цены не в интересах стран-производителей, поэтому страны ОПЕК+, в том числе Россия, будут стараться удержать его.

«Цена выше $100, $110, $120 не интересует покупателя, а значит, приносит убытки продавцам», — заключил Демидов.

Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.