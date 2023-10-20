Потолок ледяной: CША пытаются ограничить российский нефтяной экспорт

Попытка введения ценового потолка на российскую нефть провалилась, что уже признали в Европе. Однако в Вашингтоне не желают мириться с этим. Спустя почти год США ввели санкции против двух компаний-перевозчиков и заявили о планах любыми методами заставить соблюдать ограничения, введенные «Большой семеркой» (G7). Наблюдатели указывают на бесполезность таких попыток: невозможно переиграть рынок и заставить его работать по навязанным извне правилам. К тому же все заинтересованные игроки давно просчитали риски. Подробнее — в материале «Известий».

Кто диктует цены

Идея ценового потолка состояла в том, чтобы сократить доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, но при этом не лишиться российских поставок на мировые рынки. Запад решил ударить по перевозке и страхованию — вотчине международных компаний. Предполагался своего рода «стоп-кран» для России: чтобы кто-то перевез и доставил ее нефть, требовалось продавать при погрузке на танкер не дороже $60 за баррель.

Но план провалился. Россия не только вывела из-под эмбарго G7 более чем 70% морского экспорта, но и начала продавать Urals выше ценового потолка практически сразу после его введения. Транспортировка и страхование грузов осуществляются практически без привлечения западных компаний. Сформирован отдельный танкерный флот, перевозящий подсанкционную нефть.

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Для Европы эффект оказался разрушительным: ценовой хаос в энергетическом секторе, острая нехватка углеводородов, а сверх того необходимость переплачивать посредникам — в первую очередь Индии и Китаю, реализующим российские ресурсы на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

Европе пришлось признать, что соблюдение ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно: цены диктует рынок. Доходы Москвы от экспорта растут, а Евросоюзу нефть достается втридорога через третьи руки.

Опять за свое

Но в Вашингтоне решили, хотя и с опозданием, повлиять на ситуацию и ввели санкции против двух компаний, перевозящих российскую нефть по цене выше «потолка». Это Lumber Marine SA из ОАЭ и Ice Pearl Navigation Corp. (Турция). Два их танкера объявили «блокированной собственностью». Наблюдателей решение удивило: одно то, что рестрикции применили лишь сейчас, говорит о том, что сделать тут что-либо практически невозможно.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Однако, как заявил помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд, это еще не конец. США усилят санкции против тех, кто обходит ограничения, и будут добиваться роста издержек при транспортировке российской нефти морем. По второй задаче он уточнил, что Вашингтон «продолжит давление на собранный Россией теневой флот танкеров и будет препятствовать его расширению».

Создают неприятности

Эксперты полагают, что определенных негативных последствий России как продавцу, скорее всего, не избежать.

— Чаще теневой флот используют те, кто перепродает нашу нефть, а для прямых поставок у нас есть свой. Для России это может означать снижение объемов экспорта и потерю конкурентоспособности на мировом рынке нефти. Если издержки при транспортировке станут слишком высоки, то российские нефтегазовые компании вынуждены будут искать альтернативные способы поставки, что может быть сложно и затратно, — рассуждает Владимир Николаев, доцент факультета таможенного администрирования и безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В моменте такие последствия уже наблюдаются. В последнюю неделю выросли фрахтовые ставки на поставки нефти из российских портов, так как некоторые судовладельцы покинули рынок, опасаясь продолжения давления со стороны США, указывает Евгений Смирнов, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

Процесс налажен

Однако экономисты считают, что эффект от этих мер будет краткосрочным. Ставки фрахта будут расти ровно до тех пор, пока не откроется новый вариант обхода санкций. Как показала практика, Россия располагает широким набором инструментов для обхода ограничений, что, кстати, признают и на Западе.

Так, например, анализируя рост поставок российской нефти в августе-сентябре, аналитики Kpler указали на то, что поставки выросли вдвое относительно весны, а значит, «Москва всё искуснее обходит ограничения, продавая нефть по ценам, близким к уровню международного рынка».

С начала года затраты на транспортировку российской нефти снижались, поскольку количество судов «теневого» танкерного флота росло. И сейчас, как подчеркивают, наблюдатели, ударить по нему, как запланировали США, не получится.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— «Теневой флот» — это условное понятие, которое в любой момент может стать постоянной единицей, с налаженными цепями поставок. Наличие данного флота наглядно подтверждает времена стремительных перемен и новых форм распределения власти. Ценовой же потолок будет ровно таким, каким его установит рынок, — поясняет Максим Черняев, заместитель декана экономического факультета РУДН.

Желающих полно

Разумеется, перевозчики будут более осторожны, но рынок вряд ли испытает существенные колебания объемов поставок и цен, добавляет Евгений Смирнов. Однако в конечном итоге, по его словам, эффект будет обратным: на рынке фрахта останутся только те перевозчики, которые уже значительно преуспели в обходе санкций.

Это в первую очередь те игроки, кто работает исключительно с подсанкционной нефтью, будь то российская, иранская или венесуэльская. Эти компании давно заложили все риски, они не намерены терять прибыльный сегмент, и санкции для них неожиданностью точно не станут.

Более того, действия Вашингтона могут лишь подстегнуть интерес к транспортировке российской нефти. Если кто-то откажется — желающие всегда найдутся.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Примечательно, что ряд судов, перевозящих российскую нефть, по-прежнему принадлежит компаниям западных стран. Расширение практики использования «теневого» танкерного флота наглядно демонстрирует, что Россия не согласна мириться с условием ценового потолка, особенно в условиях, когда цены на нефть (и российская прибыль) растут. Именно возрастающий тренд цен на нефть будет вести к очередному расширению «теневого» танкерного флота и удешевлению фрахта, — подчеркивает Евгений Смирнов.

Таким образом, отмечают экономисты, если политические амбиции Вашингтона для «санкционного» сегмента российской нефти — малозначимый и нефундаментальный фактор, то мировой рынок этого не пропустит. Любые такие шаги вызывают опасения и неопределенность: не сократятся ли будущие поставки из России, смогут ли восполнить потери другие страны-нефтепроизводители, не возникнет ли временный дефицит на мировом рынке.