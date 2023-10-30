Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 30 октября прибыл в Пекин с рабочим визитом.
Отмечается, что в ходе своего визита в КНР Шойгу примет участие в Сяншаньском форуме безопасности.
«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — сообщили в Минобороны РФ.
Как указали в ведомстве, в Сяншаньском форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств.
Ранее, 18 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», где он выступит на церемонии с речью после председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». В рамках визита в КНР российский президент провел встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.
После серии переговоров с зарубежными лидерами в Пекине Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.