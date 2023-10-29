Журналист «Известий» рассказал о «самой ужасной ночи» в Газе с начала эскалации

Журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, в воскресенье, 29 октября, рассказал, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

«Сегодня одна из самых тяжелых ночей в секторе Газа. Она началась с отключения всех телекоммуникаций и интернета. Мы не представляем, как нам связываться с семьями, с братьями и сестрами, даже нет возможности, чтобы позвонить в посольство. Это была ужасная ночь», — сообщил журналист.

Исбаита рассказал, что после объявления премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о начале второго этапа войны произошли крупные столкновения израильской армии с боевиками в секторе Газа.

«Произошли большие столкновения, и было объявлено, что они (силы ЦАХАЛ. — Ред.) объединяются с группой «Дельта» из США. Так что на севере были авиаудары, а на юге ситуация была просто ужасной. Дома тряслись всю ночь. Мы не знали, что делать, куда идти, и даже не знали, как посмотреть новости, узнать, где бомбят, и останемся ли мы в живых до завтрашнего дня», — сказал журналист.

Ранее в этот день МВД Палестины сообщило, что по меньшей мере 10 человек стали жертвами обстрела Израилем жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, еще более 20 получили ранения. Также сообщалось, что Израиль усилил бомбардировки на севере Газы у лагеря для беженцев Джабалия, где был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.

Накануне, 28 октября, Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

В тот же день базирующаяся в палестинской Рамалле в центральной части Западного берега реки Иордан неправительственная организация Sada Social сообщила, что Израиль отключил проводную и сотовую связь, погрузив Газу в цифровую тьму.

За день до этого, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Всего, по данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. По последним данным, со стороны Израиля с момента начала эскалации ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.