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В результате удара Израиля по городу Хан-Юнис на юге Газы погибли 10 человек

Палестинское МВД: 10 человек погибли в результате обстрела Хан-Юниса на юге Газы
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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По меньшей мере 10 человек стали жертвами обстрела Израилем жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, еще более 20 получили ранения. Об этом сообщает МВД Палестины в воскресенье, 29 октября.

Как передает телеканал Al Jazeera, среди погибших — трое детей.

«В результате израильской бомбардировки дома в Хан-Юнисе к югу от сектора Газа погибли в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) и артиллерия также наносят удары по восточным и центральным районам Газы. Отмечается, что под обстрелом оказались два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате чего также погибли 10 человек.

Всего, по данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения, передает телеканал.

По последним данным, со стороны Израиля с момента начала эскалации ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

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Ранее в этот день сообщалось, что Израиль усилил бомбардировки на севере Газы у лагеря для беженцев Джабалия, где был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.

Накануне, 28 октября, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

За день до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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