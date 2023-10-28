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Израиль отключил проводную и сотовую связь в секторе Газа

НПО: Израиль отключил проводную и сотовую связь, погрузив Газу в цифровую тьму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сектор Газа, который подвергается обстрелам Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), погружен в полную цифровую тьму. Об этом 28 октября сообщила базирующаяся в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан неправительственная организация (НПО) Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере.

«Несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи, сектор Газа в настоящее время погружен в полную цифровую тьму. Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, оставив население Газы лицом к лицу с израильской агрессией, чтобы мир не слышал удары ракет, обрушившихся на мирное население», — говорится в коммюнике палестинской структуры, которое привело информационное агентство Палестины WAFA.

Отмечается, что бригады скорой помощи и врачи не будут иметь возможности координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок, а также все страдания жителей Газы будут усугубляться из-за отключения телекоммуникационных сетей.

«Отключение сетей связи лишает население Газы доступа к информации во время продолжающегося конфликта», — сообщается в документе.

Кроме того, определить безопасные места и получить доступ к цифровым СМИ невозможно. Также традиционные СМИ стали недоступны из-за нехватки электроэнергии и топлива.

Министр телекоммуникаций и информационных технологий Исхак Сидр 28 октября заявил WAFA, что прерывание связи и интернета в секторе Газа было вызвано израильской бомбардировкой двух международных точек связи. По его словам, ЦАХАЛ уничтожил две последние действующие точки связи, что и привело к отрыву Газы от всего цифрового мира.

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27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

Однако глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Ранее в этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

Также сообщалось и об активизации военных действий у границы Израиля и сектора Газа. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Кроме того, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день израильская сторона атаковала военные цели ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов сообщил «Известиям», что существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа.

Накануне, 26 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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