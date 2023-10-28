Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС

Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС. Об этом 27 октября заявил глава израильского МИДа Эли Коэн.

«Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация. — Ред.)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив, в свою очередь, поправку к ней с осуждением ХАМАС.

«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — сказал он.

Эрдан подчеркнул, что этот спектакль «вне всяких сомнений доказывает», что всемирная организация привержена «не предотвращению, а продолжению зверств».

27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

Ранее в этот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

Также сообщалось и об активизации военных действий у границы Израиля и сектора Газа. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Кроме того, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день израильская сторона атаковала военные цели ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов сообщил «Известиям», что существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа.

Накануне, 26 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.