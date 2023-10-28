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МИД Саудовской Аравии предостерег Израиль от наземных операций в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Gil Eliyahu
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Саудовская Аравия предостерегает Израиль от «любых наземных операций» в секторе Газа, так как они несут угрозу для жизни мирных граждан. Об этом 28 октября говорится в заявлении МИД арабской страны.

«Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия», — указано в документе на странице ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Там отметили, что королевство предупреждает об опасности продолжения «вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа», а также о том, что данные действия будут иметь серьезные последствия для стабильности в мире и регионе.

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Ранее, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Тогда же ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха». На следующий день посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что страна действительно проводит в секторе Газа военную операцию с воздуха, моря и суши, однако она еще не приобрела широкий масштаб.

28 октября телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По его информации, после удара израильской авиации был разрушен один из жилых домов в густонаселенном районе. ЦАХАЛ, в свою очередь, заявила о нанесении авиаударов по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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