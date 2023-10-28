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ЦАХАЛ нанесла удары по военным целям «Хезболлы» в Ливане в ответ на пуск ракет

ЦАХАЛ заявила об ответном ударе по объектам «Хезболлы» в Ливане на пуски ракет
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Армия обороны Израиля зафиксировала несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов из Ливана, войска ответили огнем танков и артиллерии по военным целям группировки «Хезболла». Об этом 28 октября сообщает ЦАХАЛ.

«Было выявлено несколько запусков минометов и противотанковых ракет с территории Ливана по территории Израиля и по постам Армии обороны Израиля на границе с Ливаном, которые попали по открытым пространствам», — написала ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Как указано, израильские танки и артиллерия открыли ответный огонь по военным объектам «Хезболлы».

Кроме того, пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари призвал жителей северной части Газы и города Газа временно переместиться на юг сектора. По его словам, «предстоящая операция ЦАХАЛ призвана точно и интенсивно нейтрализовать угрозу ХАМАС».

«Ради вашей непосредственной безопасности мы призываем всех жителей северной части сектора Газа и города Газа временно переехать на юг», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Израилю лучше начать размышлять о мирных переговорах»
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Ранее в этот день ЦАХАЛ заявила о предотвращении запуска ракеты класса «земля – воздух» из Ливана по беспилотнику армии. В ответ израильская сторона объявила об ударе по источнику обстрела на ливанской территории.

Также 28 октября Армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов по 150 подземным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили об атаке по главе воздушной группировки палестинского движения Асему Абу Ракабе.

Ранее, 26 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет вовлечения Ливана в конфликт с ХАМАС. Он отметил, что военные готовы к любому развитию событий на севере региона, но вместе с тем не заинтересованы в расширении войны.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс., человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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