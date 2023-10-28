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ЦАХАЛ заявила об ударах по Ливану в ответ на попытки пуска ракет

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Фото: Global Look Press/Ayal Margolin/JINI
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по территории Ливана в ответ на попытку пуска ракет. Об этом 28 октября сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Там также опубликовано видео.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ предотвратила запуск ракеты класса «земля – воздух», которая была выпущена из Ливана по беспилотнику армии. В ответ ЦАХАЛ наносит удар по источнику ракетного обстрела», — говорилось в сообщении этим утром.

Позже в Армии обороны Израиля сообщили о попытке пуска террористической ячейкой в Ливане противотанковых ракет в направлении Северного Израиля, недалеко от кибуца Ханита. В ответ на это беспилотник ЦАХАЛ также нанес удар, рассказали в израильской армии.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, включая террористические тоннели, подземные штабы и дополнительную подземную военную инфраструктуру. Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщали об ударах по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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