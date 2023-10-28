Палестинцы начали переговоры со Starlink для восстановления связи в Газе

Власти Палестины ведут переговоры по предоставлению услуг компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа, сообщил телеканалу Al Hadath министр связи ПНА Ицхак Садр 27 октября.

«Один из способов восстановления связи (в Газе. — Ред.) — это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа. — Ред.), мы готовимся к покупке ряда установок. Компания Starlink дала положительный ответ», — заявил Садр.

Палестина также ведет переговоры с Египтом для облегчения провоза оборудования Starlink через КПП «Рафах», добавил министр.

Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

Отмечается, что он принимал участие в планировании операций в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.