Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вене
Мир
Число погибших в крупном ДТП в Египте возросло до 32
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде
Мир
Словакия пообещала пересмотреть оборонное соглашение с США
Мир
Более 70% французов заявили о страхе нападения на Францию после Израиля
Мир
NYT узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО
Мир
Москва призвала к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН
Мир
В «Аль-Кассам» заявили о ракетных ударах по Тель-Авиву
Культура
Подмосковный парк «Патриот» отметил свое девятилетие
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 32
Армия
Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне СВО
Происшествия
Самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Мир
Израиль пропустит 10 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
Сюжет:

Палестинцы начали переговоры со Starlink для восстановления связи в Газе

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Палестины ведут переговоры по предоставлению услуг компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа, сообщил телеканалу Al Hadath министр связи ПНА Ицхак Садр 27 октября.

«Один из способов восстановления связи (в Газе. — Ред.) — это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа. — Ред.), мы готовимся к покупке ряда установок. Компания Starlink дала положительный ответ», — заявил Садр.

Палестина также ведет переговоры с Египтом для облегчения провоза оборудования Starlink через КПП «Рафах», добавил министр.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

Отмечается, что он принимал участие в планировании операций в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023