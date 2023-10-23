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ХАМАС и МИД Ирана обсудили «преступления Израиля» в Газе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Foreign Ministry
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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вместе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в телефонном разговоре обсудили обстановку в секторе Газа, в том числе способы предотвращения «преступлений Израиля» в отношении анклава. Об этом 22 октября сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале палестинского движения.

Известно, что в ходе разговора министр иностранных дел и лидер палестинского движения обсудили всевозможные способы остановить «агрессию со стороны Израиля» в секторе Газа.

«Обсуждались последние события, связанные с агрессией против сектора Газа, и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа», — сообщается в распространенном заявлении ХАМАС.

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Ранее, 17 октября, в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В ЦАХАЛ же отметили, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в происшествии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли 4385 палестинцев. По данным минздрава Палестины, ранения получил 13 561 человек. В секторе Газа скончались 3353 человека. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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