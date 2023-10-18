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Байден заявил об активизации действий США в случае угроз Израилю

Байден: США не будут бездействовать в случае угроз Израилю
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Фото: Global Look Press/Mc2 Jennifer Newsome/U.S. Navy
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США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в среду, 18 октября, во время выступления в Тель-Авиве по итогам своего визита в еврейское государство.

«Мы не будем стоять в стороне и ничего не делать снова. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо», — сказал президент Соединенных Штатов. Его слова цитирует издание CBS News.

Байден указал, что 7 октября стало самым смертоносным днем для еврейского народа со времен холокоста.

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И чего ожидать от визита Джо Байдена в Тель-Авив

Байден прибыл в Израль с визитом 18 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал приезд американского лидера стратегически значимым.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с Байденом призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС. После их переговоров президент США заявил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

16 октября помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. Вместе с тем 13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Иерусалиму второй самолет с грузом вооружений. 11 октября стало известно о доставке первой партим военной помощи из США.

До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Палестины погибли 3 478 человек, более 12 тыс. ранены. Среди израильтян число жертв достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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